En los últimos días se han visto escenas preocupantes de aglomeraciones en zonas comerciales abarrotadas con motivo del Black Friday y el encendido de las luces de Navidad en los centros de varias ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Bilbao. Unas imágenes que salvo por el uso de las mascarillas son sorprendentemente parecidas a las de años anteriores.

Ante estas aglomeraciones, Sanidad ha pedido responsabilidad y sentido común mientras que el alcalde de Madrid ha querido dejar claro que en todo momento se han cumplido las imágenes de seguridad y ha animado a la gente a acudir al centro: "Pese a las imágenes que vimos, el aforo no es superior a otros años, el protocolo funcionó, mi consejo no va a ser que no vayan al centro sino que su actividad sea respetando la normativa de seguridad". Unas palabras que sorprenden a El Gran Wyoming, que contesta a José Luis Martínez Almeida desde el plató de El Intermedio: "A lo mejor no se ha enterado, pero hay una pandemia mundial que se sigue cobrando cientos de vidas todos los días en nuestro país". Puedes ver su respuesta completa en este vídeo.