The very best of El Intermedio

La contundente respuesta de Irene Montero a los que acosan con 'piropos': "A lo mejor usted los confunde con una conducta que es una violencia sexual"

Irene Montero acude a El Intermedio tras la aprobación del anteproyecto de ley de libertad sexual en el Consejo de Ministros. Una ley pionera que que convierte el acoso callejero en delito reconocido en el Código Penal como explica la ministra de Igualdad ver en este vídeo.