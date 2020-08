The very best of El Intermedio

El 'dardo' de Wyoming a la Comunidad de Madrid: "Mala suerte es vivir en una CCAA incapaz de garantizar la asistencia sanitaria a sus mayores"

El Gran Wyoming lanza una crítica a la Comunidad de Madrid tras ver el vídeo de una charla en el Hospital de Parla en el que un médico reconoce que se está negando la hospitalización a algunos residentes procedentes de centros de mayores, aplicando los protocolos dictados por el Gobierno regional.