A tan solo cinco días de la celebración de los comicios, la campaña electoral de Madrid empieza a enfocarse en las propuestas yen el análisis de la gestión de la pandemia. En una entrevista en TVE, Isabel Díaz Ayuso ha defendido su controvertida gestión en las residencias madrileñas, y respondía a quien le cuestiona los protocolos que negaban los traslados de los contagiados en residencias a hospitales.

"Yo lo que no puedo permitir es que se traslade a los ciudadanos de Madrid la sensación de que la muerte de su padre o su madre se podía haber evitado, porque no es cierto", ha explicado. Un argumento que ha criticado duramente El Gran Wyoming: "Vale que el ingreso en la UCI no te garantiza nada, pero desde luego tienes más posibilidades de sobrevivir que si te dejan a tu suerte en una residencia sin ninguna posibilidad de recibir asistencia".