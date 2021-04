El Gran Wyoming se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para reflexionar sobre Vox, un partido que "ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna barrera". "Presionados por los malos resultados que les pronostican las encuestas y a falta de propuestas reales han decidido agitar el miedo y la mentira", critica El Gran Wyoming, algo que afirman que han hecho a través del cartel contra los 'menas' que no es nada más que "un bulo contra menores".

Además, el presentador destaca que son completamente falsas las declaraciones de Rocío Monasterio en las que afirmaba que si ibas a hacer la compra te podías okupar la casa. Todo ello, hace que Wyoming advierte de que lo más peligroso de que Vox use el miedo es que este es muy contagioso: "Ya sabemos lo que es Vox, pero hay algo más peligroso que sus amenazas y mentiras y es que realmente consigan formar parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid". Por eso, Wyoming manda un mensaje:" Todos los partidos deberían unirse para evitar que la ideología del odio, racismo y xenofobia entre en las instituciones, pero todos sabemos que si el PP lo necesita, lo permitirá como ya hizo en Murcia". Puedes ver la reflexión completa de Wyoming, donde afirma que él mismo tiene miedo y no, no a que okupen su casa sino a que Vox ocupe el Gobierno de la Comunidad.