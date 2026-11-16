La reflexión política de una mujer sobre las pensiones: "Entre lo que roban, lo que malgastan y lo que meten, imposible"

Thais Villas salió a la calle para abrir un debate en 'Hablando se enciende la gente' sobre las pensiones de cara a las elecciones generales del 29N.

Thais Villas pregunta a los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente' por las pensiones. Una mujer defiende que es un sistema sostenible, siempre que no se quite "el dinero para otras cositas, como cuando se vació la caja de las pensiones para rescatar a los bancos".

"Después de 45 años trabajados sosteniendo otras pensiones, no me parece lógico que me quieran rebajar la mía", afirma tajante la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde otra señora critica que se pide dinero "a costa de todos".

La señora asegura que se está "aumentando la deuda" mientras se "están gastando el dinero en tonterías": "Entre lo que roban, lo que malgastan y lo que meten, imposible". Por su parte, un hombre afirma que las pensiones dependen de la "voluntad política": "España está en récord de afiliados a la Seguridad Social, si se quiere hay recursos. Otra cosa es que se quiera desmontar el sistema y poco a poco se vaya metiendo el miedo en la gente".

Por otra parte, una señora critica las ayudas y asegura que ese dinero tendría que ir para las pensiones: "Habría que quitar tantas ayudas como se dan para gilipolleces".

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