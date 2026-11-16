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Las protestas de los docentes logran que se cancele un acto de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid

Los detalles Tras lograr la suspensión del acto, parte de los manifestantes han acudido a la Consejería de Educación para continuar con la protesta.

Suspenden un acto de la consejera de Educación por no tener garantizada la seguridad ante una manifestación de docentes
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Los profesores madrileños, que ya acumulan casi dos meses en huelga, han iniciado este lunes una nueva marcha por Madrid que ha concluido con su irrupción en el lugar donde Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, tenía previsto realizar un acto que ya no se va a poder llevar a cabo.

Los docentes en huelga han comenzado la protesta desde Príncipe de Vergara hacia O'Donnell y han acabado a las puertas del edificio donde la consejera tenía previsto acudir al acto.

Allí, los manifestantes han intentado colarse en el salón de actos y tanto la Policía como la seguridad del edificio han tratado de impedirlo. Además, también han impedido que los invitados al acto accedan al recinto.

Dada esta situación, la Policía Nacional no ha podido garantizar la seguridad del evento y se ha cancelado el acto, al que Zarzalejo ni siquiera ha llegado a ir. Tras conocer esta decisión, parte de los manifestantes han puesto rumbo a la Consejería de Educación para continuar con la protesta.

En respuesta, Mercedes Zarzalejo dará una rueda de prensa este mediodía para informar de las acciones que va a emprender la Consejería después de que una concentración no autorizada haya impedido la celebración del acto.

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