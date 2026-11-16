Wyoming analiza a Núcleo Nacional: "Esta gente va de cara, de cara al Sol"

Sandra Sabatés explica quién es Núcleo Nacional y destaca que "la gran incógnita es cómo se financia": "Llama la atención que con una estructura tan grande ellos sostengan que se financia exclusivamente a través de sus socios y de la venta de ropa con su logo".

Este jueves, la Justicia ha vuelto a actuar contra la formación neonazi Núcleo Nacional. La jueza de la plaza número 1 de Instrucción de Gijón ha decidido decretar la suspensión de todas sus actividades y ha pedido el bloqueo de cualquier contenido que se difunda por redes sociales o en el medio digital. Además, deberán cerrar sus sedes.

Según el informe policial, miembros del grupo recibieron formación paramilitar en Ucrania este verano con el objetivo de prepararse para un posible alzamiento armado. Además, el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, recoge conversaciones sobre este supuesto golpe y sobre la organización de cacerías de migrantes, explica Sandra Sabatés. "¡Que quieren organizar un alzamiento!, qué tranquilidad todo", ironiza el presentador de El Intermedio, que destaca que "hay que reconocer que esta gente va de cara, concretamente, de cara al Sol".

Pero, ¿quién es Núcleo Nacional? Sandra Sabatés da todos los detalles en el plató de El Intermedio, donde explica que "se trata de una agrupación neonazi nacida en 2023 en las movilizaciones frente a la sede de Ferraz".

"Se registró como asociación legal ante el Ministerio del Interior en agosto de 2024 y, dos años después, en 2026 se formalizó como partido político con el nombre de Noviembre Nacional", explica Sandra Sabatés, que explica quiénes son algunos de sus principales líderes, como Isabel Peralta. Por otro lado, en Madrid Núcleo Nacional tiene su sede, a la que llaman 'El nido', "en referencia al Nido del águila que es como se conocía a la casa de montaña de Hitler en los Alpes".

Pero, "la gran incógnita es cómo se financia", destaca Sandra Sabatés, que explica que "llama la atención que con una estructura tan grande ellos sostengan que se financia exclusivamente a través de las cuotas de sus socios y de la venta de ropa de estética ultra que lleva su logo".

Tras escucharla, El Gran Wyoming destaca que le deja "inquieto es pensar que esta gente que ha dicho que quiere dar un golpe de Estado y que tiene armas y formación militar ya esté en la calle". "Hay gente con la que la Justicia es un poco más severa", sentencia Wyoming.

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