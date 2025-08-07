La reflexión de una persona LGTBIQ+ sobre los vientres de alquiler: "Me lo planteo, es algo muy necesario"

"¿Quiénes somos nosotros para decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo o no por dinero o no?", pregunta esta persona, que asegura que, como persona una persona LGTBIQ+, se plantea tener un hijo por vientre de alquiler.

Thais Villas salió a la calle en 2023 para preguntar a los ciudadanos qué opinaban sobre los vientres de opinión. "Al final reduces a la mujer a prácticamente como si fuera una incubadora", explicó un joven, que recordó que "es una cosificación total de la mujer, que está nueve meses con problemas y cambios hormonales por dinero". "Si ella no recibiera ese dinero, probablemente no lo haría", aseguró.

Por su parte, una joven que estaba de acuerdo con el hombre destacó que "en nueve meses puedes desarrollar un amor por ese bebé que es muy difícil de superar". Sin embargo, otro chico afirmó que "cuando aceptas un contrato sabes lo que vas a hacer y sabes el final". "Pero eso sería comprar a una persona", respondió Thais Villas al chico, quien defendió que "hay personas que se dedican a ello y están de acuerdo".

Por su lado, otra mujer criticó los vientres de alquiler asegurando que la gente que los usaba se iba a otro país "a pagar a una mujer que no tiene recursos para mantenerse y tiene que recurrir a vender su cuerpo para poder tener dinero y vivir". "Pero si firma un contrato ha tomado una decisión", respondió una persona, que confesó planteárselo en un futuro: "Como persona LGTBIQ+ yo me lo planteo, es algo muy necesario". "¿Quiénes somos nosotros para decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo o no por dinero o no?", reflexionó.

"La clave de todo esto es que la ley deje esto muy bien cerrado y ampare a las dos partes", insistió el chico en el vídeo principal de esta noticia, donde otro chico el contestó tajante: "Hay cosas que no se pueden consentir aunque la persona quiera hacer y para eso tiene que estar el Estado, que es el que te garantiza un mínimo".

"Imagínate que un día on tienes dinero y vendes un órgano, pues no se pueden vender órganos ni se pueden comprar niños, es ilegal", aseguró el joven.