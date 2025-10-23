El 'monaguillo Mateo' sobre la "bendición" que hace Aznar de la inmigración: "Solo lo dice para no quedarse sin chacha"

Dani Mateo y el Gran Wyoming celebran una nueva 'misa aznariana' para hablar sobre el nuevo 'evangelio' aznariano: el nuevo libro de José María Aznar, titulado 'Orden y libertad'.

El Gran Wyoming y Dani Mateo se han puesto sus hábitos para celebrar la eucaristía de la 'Iglesia Aznariana'. El 'sumo pontífice' anuncia que el 'aznarísimo' les ha vuelto a bendecir con unas nuevas escrituras: "El Nuevo Evangelio aznariano: 'Orden y libertad'". El 'papa Wyoming' cuenta que el 'aznarísimo' está "peregrinando por diferentes medios para promocionarla como se merece".

"Si se ha vuelto a volcar en la escritura es porque en los tiempos que vivimos ya no se puede decir nada sin que te crucifiquen", explica el 'religioso'. El expresidente popular ha expresado en una entrevista que no sabe de qué se puede discutir en nuestro país estos días. "Es realmente una de las terribles cosas que estamos viviendo", indica. "Oh señor Aznar, usa tu fuerza para acabar con los que quieren tu voz callada", dice el 'sumo pontífice'. "Para estar censurado se pega buenas rajadas...", señala el 'monaguillo'.

El 'Aznarísimo', además, también ha alabado a la inmigración afirmando que es "necesaria". "Un populista puede venir aquí y decir que hay que expulsar a todos los inmigrantes", cuenta en una entrevista. "Expúlsalos a todos", añade, "pero ¿quién va a hacer el trabajo que se hace en tu casa?".

"Alabado sea Aznar que bendiciendo la inmigración calla la boca a los que le llaman facha", afirma el 'papa Wyoming'. "Aunque solo lo diga para no quedarse sin chacha", apostilla el 'monaguillo Mateo'. El 'sumo pontífice' indica que todavía hay salvación para el 'monaguillo', a pesar de sus pullas.

El 'papa Wyoming' pregunta al 'monaguillo Mateo' si se ha leído el libro, y este confiesa que se ha equivocado y se ha leído uno de Harry Potter. Le ordena que se arrodille y, por su ofensa, debe sostener, con sus brazos en cruz, toda la bibliografía del 'aznarísimo' como penitencia.

