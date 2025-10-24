Dani Mateo, del lío de Isabel Rodríguez: "Esperemos que los cimientos de esas viviendas sean más sólidos que sus cifras"

La ministra Isabel Rodríguez "se ha puesto el casco de obra para supervisar la construcción de 93 viviendas de alquiler protegido en Segovia", destaca Dani Mateo, que ironiza: "93 pisos más, chaval, la crisis de la vivienda, solucionada".

Pedro Sánchez ha acudido a la Cumbre del Consejo Europeo que ha debatido, por primera vez, cómo frenar la crisis de la vivienda, que afecta de forma general a todos los países de la Unión Europea. El presidente de España ha solicitado a Bruselas la creación de un fondo europeo para la construcción de vivienda protegida. "Esperemos que los fondos ayuden a ver la luz al final del túnel", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio.

"No se veía una construcción así desde el acueducto", ironiza Dani Mateo, que muestra la explicación de la ministra en este vídeo. No obstante, Isabel Rodríguez se hace un lío con las cifras. "Esperemos que los cimientos de esas viviendas sean más sólidos que las cifras que ha dado la ministra", concluye el periodista.

