Mikel Herrán hace un repaso a la historia de Ceuta y las tensiones entre España y Marruecos desde la época en que perteneció a los murcianos hasta la declaración de Franco que alimentó las tesis del 'gran Marruecos'.

La tensión entre España y Marruecos no viene de este verano, de hecho, apunta Mikel Herrán, es una cuestión que se remonta siglos atrás. Ceuta estuvo cambiando de manos a lo largo de toda la Edad Media: "Fue visigoda, luego omeya, luego malagueña granadina... fue conquistada hasta por la Taifa de Murcia", señala.

La última conquista de Ceuta fue en 1415 por los portugueses. Portugal pasó después a unirse a la monarquía hispánica un siglo después y cuando Portugal volvió a separarse, los ceutíes decidieron quedarse con la monarquía de los Austrias. Por eso, cuenta el historiador, "Ceuta es a día de hoy española".

En varias ocasiones los sultanes de Marruecos intentaron sitiar Ceuta, a veces con ayuda de los ingleses y los holandeses, ya que controlar el estrecho era clave para las luchas entre imperios. Sin embargo, también hubo alianzas entre España y el país norteafricano.

Nuestro país coordinó las primeras relaciones entre Marruecos y un Estados Unidos que todavía luchaba por su independencia. "Ahora mismo Estados Unidos y Marruecos son inseparables, pero el que ayudó a hacer ese match del Tinder fue Luis de Unzaga y Amézaga, alias El Conciliador", señala.

La primera guerra de Marruecos

Para mediados del siglo XI, España y Marruecos tenían un acuerdo para que los ceutíes pudieran usar un campo que había a las afueras de la ciudad. Como pertenecía al sultán, se le conocía como 'el campo del moro'. El problema es que ese terreno lidiaba con las tierras de una tribu rifeña. Se produjeron incursiones de los rifeños en Ceuta, a lo que los españoles respondieron entrando en Marruecos.

En 1859se decidió cortar por lo sano y construir algunas fortificaciones, a lo que los rifeños respondieron atacando las obras. El presidente del Gobierno de entonces, O'Donnell, lo utilizó como pretexto para invadir Marruecos por el "ultraje al pabellón español por hordas de salvajes": "Porque el lenguaje de deshumanizar al que tenemos al otro lado tampoco es nuevo", indica Mikel.

Es lo que se conoce como guerra de África o primera guerra de Marruecos, de la que España sacó, aparte de ampliar los territorios de Ceuta y Melilla para que no hubiera más problemas de pastos, los cañones que se fundieron para hacer los leones del Congreso.

Franco no da una a derechas

A principios del siglo XX llegó la segunda guerra de Marruecos, donde España y Francia aprovecharon la falta de autoridad del sultán para repartirse el país en dos protectorados. "España se quedó con la parte norte, pero no pudo controlarla salvo a través de un uso brutal de la fuerza", señala Mikel.

Esta guerra duró 15 años y en ella el ejército español llegó a utilizar armas químicas como el gas mostaza. El conflicto sirvió también para que una parte del Ejército español hiciese su carrera y empezase a ascender rápidamente. Estos eran los africanista entre los que estaba Franco, que utilizó tropas marroquíes en la Guerra Civil.

Como dictador, Franco "ya no estuvo tan avispado para defender los territorios españoles en África", de manera que cuando las potencias europeas empezaron a abandonar sus colonias y protectorados, el dictador firmó en 1956 la declaración conjunta en la que reconocía la independencia de Marruecos y renunciaba al protectorado.

Sin embargo, el dictador no se molestó en especificar cuáles eran los territorios. De ahí que poco después los reyes de Marruecos sintiesen que podían reclamar abiertamente lo que llamaban el gran Marruecos, que incluye zonas que nunca habían sido parte del reino como Ceuta y Melilla o el Sáhara Occidental, que es un territorio pendiente de descolonizarse aún a día de hoy, pero que fue ocupado por Marruecos en 1975 para impedir que hubiera un Sáhara libre e independiente.

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