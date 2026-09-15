Pilar Moura, afectada por la decisión del Supremo por la 'ley de nietos': "Va muy en contra de los valores de la democracia"

Andrea Ropero entrevista a Pilar Moura, una de los cientos de miles de descendientes de exiliados de la Guerra Civil que no podrán votar por la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'. Asegura que has sido "insultante" y "doloroso para las familias".

La decisión del Tribunal Supremo sobre la 'ley de nietos' afecta a 400.000 españoles descendientes de exiliados que, de un día para otro, han visto cómo les han retirado el derecho a votar.

Andrea Ropero ha podido hablar con una de esas personas afectadas, Pilar Moura, argentina de nacimiento y nieta de una valenciana exiliada durante la Guerra Civil.

Pilar cuenta que su abuela llegó a Argentina con apenas nueve años junto con su padre, militar de carrera que había luchado con el bando republicano hasta que tuvieron que exiliarse porque no vieron más salida. De hecho, afirma, su bisabuelo "estuvo como 20 años sin querer hablar de España".

Sin embargo, Pilar afirma que su abuela "se intercambiaba cartas con su familia de allá toda su vida" y "siempre tuvo la fantasía de volver a vivir allá", algo que lamentablemente no pudo hacer.

Pilar ha viajado muchas veces a España para conocer la ciudad de la que le habló su abuela. De hecho, se emociona al recordar cuando le contó a su madre que había probado la horchata por primera vez. Incluso consiguió llevar tres kilos de chufas crudas para prepararla en Argentina junto a su familia.

"Va en contra de los valores de la democracia"

Esta joven argentina obtuvo la nacionalidad española en 2023, con la actualización de la ley de Memoria Histórica, y se muestra muy crítica con la decisión del Supremo, algo que considera "un peligro para todos los ciudadanos que puedan ser identificados en algún grupo" y que va "muy en contra de los valores de la democracia".

Para que voten, el Supremo exige que demuestren que son descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual, algo "ridículo" para Pilar, que afirma que su abuela y su bisabuelo se exiliaron hace 90 años y no se ha conservado ningún documento de entonces. Además, añade: "Explícame qué documento que registre el carácter de exiliado va a haber mantenido el Gobierno español de turno al momento de que se exiliaron las personas que perseguían".

"El prejuicio me parece muy peligroso"

Pilar ve muy simplista la presunción de que los descendientes de exiliados, por ser republicanos, van a votar a las izquierdas y explica que se trata de una colectividad "muy diversa". No obstante, considera "muy grave" que se haya tomado esta decisión "con la intención de quitarle el derecho al voto a un sector político que a alguien no le convenía que voten": "El prejuicio me parece clarísimo y me parece muy peligroso", sentencia.

Tras conocer la noticia, Pilar ha sentido pena, rabia e indignación, porque considera que esta decisión del Supremo y la forma en que ha vuelto a sacar el tema de los exiliados de la Guerra Civil ha sido "insultante" y "bastante doloroso para las familias y su descendencia".

Pilar asegura que no solo tenía decidido votar en las próximas elecciones, sino que también estaba dispuesta a ayudar durante el proceso e iba a informarse para decidir su voto: "No es algo que se tome a la ligera".

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