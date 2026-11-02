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La propuesta de 'Mourinho' a la izquierda como "experto en crisis": "Debería comprar al juez de línea, porque la derecha tiene a Peinado"

'Mourinho' ha afirmado que "lo primero que hay que hacer es conocer al equipo rival: la derecha". "En vez de sacar 11 titulares con falso 9, ellos sacan directamente falsos titulares", ha señalado.

'Mourinho'

'Mourinho', como "experto en crisis complicadas", ha expresado en El Intermedio cuál debería ser la estrategia de la izquierda de cara a las elecciones. "Lo más fácil para arreglar un problema en la izquierda es que le metan cuatro partidos de sanción a Vinicius, pero no tengo claro si al PSOE le va a funcionar Diomande como ministro de Transportes", ha manifestado.

Tras ello, ha contado qué cree que debería hacer la izquierda. "Lo primero es conocer al equipo rival: la derecha. Juega con un doble pivote con las líneas muy juntas y en vez de sacar 11 titulares con falso 9, ellos sacan directamente falsos titulares, así que creo que la primera medida que debería tomar la izquierda es comprar al juez de línea; ellos ya tienen al juez Peinado", ha subrayado.

Además, ha defendido que "también hay que revisar las jugadas más polémicas", como las de Rufián y Montero. "Se han quedado fuera de juego. La izquierda se metió un golazo en propia puerta al no conseguir ponerse de acuerdo para ir todos juntos, y encima les pilla con la portería vacía. Desde que metieron a Koldo en la cárcel, la izquierda no tiene un portero en condiciones", ha señalado.

En general, 'Mourinho' considera que "la izquierda tendría que jugar con más agresividad". "Los besos son para perdedores como Iker Casillas. En campaña hay que meter la pierna, que no confundir con meter la pata, que es lo que hizo Feijóo hablando de pensiones".

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