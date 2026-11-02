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Wyoming carga contra las subidas de precios en el transporte tras la tragedia de Urda: "El capitalismo necesita leyes, las empresas no tienen corazón"

En los últimos días, se han disparado los precios de los billetes de avión y de autobús, e incluso ha pasado lo mismo con BlaBlaCar, donde muchos particulares están cobrando mucho más que hace una semana por ese trayecto.

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La sociedad española sigue traumatizada por el accidente de tren acontecido en Urda (Toledo), en el que 69 personas han perdido la vida. Sin embargo, ni siquiera ha transcurrido una semana de la tragedia y ya hay quien está haciendo negocio con el corte de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla.

En los últimos días, se han disparado los precios de los billetes de avión y de autobús, e incluso ha pasado lo mismo con BlaBlaCar, donde muchos particulares están cobrando mucho más que hace una semana por ese trayecto.

"Si ya es indecente que ciertas empresa hagan negocio a costa del sufrimiento de los demás, casi peor es que lo hagan particulares", asegura el Gran Wyoming, que sugiere que "algunos coches no deberían advertir solo de que va dentro un bebé, también debería haber pegatinas de 'especulador a bordo'".

"Parte de la culpa es de quien pone las normas, o mejor dicho, de quien se niega a ponerlas, porque PP y Vox, junto con Junts, votaron en febrero en contra de un decreto que limitaba las subidas de precios en contextos de emergencia", añade Wyoming.

"El capitalismo necesita leyes porque la única que conoce es la de oferta y demanda. Y como decía al principio, las empresas, igual que las medusas, no tienen corazón", concluye el presentador de El Intermedio.

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