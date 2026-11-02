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Análisis

Dani Mateo analiza los objetos de la subasta de la familia Franco: "Se ha llenado de frikis y nostálgicos con pasta"

Dani Mateo analiza los objetos de la subasta de la familia Franco que se han vendido: desde "un maletín de piel que salía por 350 euros y que han comprado por 19.000, o una foto dedicada del rey Juan Carlos, por 8.000 euros".

Dani Mateo analiza los objetos de la subasta de la familia Franco: "Se ha llenado de frikis y nostálgicos con pasta"

"Lamentamos tener que interrumpir la emisión para ofrecer unos minutos a nuestro queridísimo caudillo, que por la gracia de dios ha vendido sus enseres en una magna subasta", arranca Dani Mateo en una imagen en blanco y negro como si fuera el NO-DO en este vídeo, donde confiesa: "No sé qué me ha pasado, ¡que vuelva el color, me han dado ganas de ir a inaugurar pantanos".

Y es que el periodista habla en el plató "la subasta que la familia Franco ha hecho de todo lo que se ha llevado del Pazo de Meirás": "Se ha llenado de frikis y nostálgicos con pasta, que también hay muchos". Dani Mateo enseña en el vídeo principal de esta noticia "las cosas que se han pillado, como, por ejemplo, un maletín de piel marrón con interior de seda que salía por 350 euros y que alguien se ha llevado por 19.000 euros".

Sin embargo, "el lote más caro que han vendido son ocho espingardas de Marruecos de Franco": "Son escopetas largas y se han vendido las ocho por 20.000 euros". "Una cosa le digo al afortunado, podrás tener las escopetas de Franco, pero no su estilo cazando".

Por otro lado, hay "una foto familiar pintada que costaba 80 euros y se ha vendido por 2.250 euros". "Es una sorpresa, porque, a ver dónde coño pones eso en casa", asegura Dani Mateo, que destaca que, "para fotaza, la de Juan Carlos I con dedicatoria para el caudillo": "Salía por 200 euros y se ha adjudicado por 8.000 euros".

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