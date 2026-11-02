A 'Marcos Llorente' no le cuadra que se produzcan dos eclipses en dos años en España: "¿Antes no había ninguno y ahora ocurre todos los veranos?". De hecho, asegura que es un negocio: "La clave está en este cartón malo con celofán negro que todos corréis a compraros como borregos. Según datos oficiales, este agosto se vendieron más de 150 millones de pares de gafas".

El 2 de agosto de 2027, España experimentará un eclipse solar, aunque 'Marcos Llorente' se muestra escéptico al respecto. Considera que "las conspiraciones pocas veces tienen fecha" y duda de la veracidad del fenómeno astronómico. Según él, "la luna es del tamaño de una pelota de golf" y fue creada en 1458 cuando un golfista amateur la puso en órbita. Además, cuestiona la frecuencia de los eclipses recientes y critica el consumo masivo de gafas especiales. Asegura que, durante el eclipse anterior, no observó ningún fenómeno inusual al mirar al Sol, poniendo en duda su autenticidad.

El 2 de agosto de 2027, España volverá a vivir un eclipse solar. Sin embargo, 'Marcos Llorente' no termina de creérselo, ya que, para él "las conspiraciones pocas veces tienen fecha". "Ese día, igual que el verano pasado, los medios de desinformación aseguran que sucederá eso que han llamado eclipse, que dicen que es un fenómeno astronómico", expone ataviado de sus gafas naranjas.

Para él "eso es imposible", ya que "la luna es del tamaño de una pelota de golf". "De hecho, es una pelota de golf. La luna no existía hasta 1458 cuando el golfista amateur con arma Gallagher ejecutó un drive con tanta potencia que puso su bola en órbita. Lo que pasa es que todos pensamos que es de ese tamaño porque la NASA hace fotos con mucho zoom", añade 'Marcos Llorente'.

Del mismo modo, tampoco le parece una coincidencia la proximidad temporal de los dos eclipses: "¿Antes no había ninguno y ahora ocurre todos los veranos?". "La clave está en este cartón malo con celofán negro que todos corréis a compraros como borregos. Según datos oficiales, este agosto se vendieron más de 150 millones de pares de gafas", expone.

"Mientras todos mirábamos al cielo con un trozo de cartón en la cara como un idiota y nada, absolutamente nada. Ni fenómeno astronómico, ni oscuridad, ni nada de nada. Es que yo mismo mira el Sol, como cada día de siete y media a ocho y media. Bueno, no solo no vi nada especial, sino que no me ocurrió nada", concluye 'Marcos Llorente'.

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