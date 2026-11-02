Lluís Orriols asegura que el accidente de Urda "no va a ser determinante" en el resultado del 29N: "No va a cambiar cientos de miles de votos"

Sin embargo, el politólogo sostiene que sí tendrá un impacto en los temas que entran en campaña: "Creo que cortocircuita las estrategias que había en los partidos hasta ahora".

El accidente de tren de Urda, con 69 víctimas mortales, ha impactado en la precampaña electoral y desgastado al Gobierno a menos de un mes de las elecciones generales. Según el politólogo Lluís Orriols, aunque la tragedia no cambiará significativamente los resultados electorales, sí influirá en los temas de campaña, desviando el enfoque hacia la gestión gubernamental y las infraestructuras deficitarias. Orriols sugiere que el PSOE debería cerrar la crisis rápidamente, quizás con la dimisión del ministro. Para el Partido Popular, el desgaste del Gobierno podría facilitar su campaña, aunque enfrenta la presión creciente de Vox en su espacio político.

El accidente de tren de Urda (Toledo), en el que 69 personas han muerto, ha marcado la precampaña durante la última semana y está suponiendo un enorme desgaste del Gobierno a menos de un mes de las elecciones generales. Sobre ello ha hablado el politólogo Lluís Orriols en El Intermedio.

Pese al impacto social y mediático de la tragedia, Orriols sostiene que "no va a ser determinante" en los resultados electorales: "No pensemos que por una tragedia pueden cambiar cientos de miles de votos o pueden cambiar diez puntos".

Sin embargo, sí que tendrá un impacto en los temas que entran en campaña: "Creo que cortocircuita las estrategias que había en los partidos hasta ahora". "El Partido Socialista se encontró una agenda después de la crisis de vivienda que estaba relacionado con cuestiones relacionadas con políticas sociales. Ahora bien, ahora estamos hablando de cuestiones de gestión. Estamos hablando de hasta qué punto un gobierno tiene unas infraestructuras deficitarias", añade.

Por ello, el profesor de la Universidad Carlos III sostiene que "lo ideal es que el PSOE intente cerrar esta crisis cuanto antes". "Probablemente hubiese ayudado una dimisión del ministro (Óscar Puente), aunque fuera injusta, se percibiera como injusta", explica.

Por su parte, "la derecha lo tiene más fácil" en la campaña que antes de la tragedia de Urda. "Cuando un gobierno tiene síntomas de agotamiento como el que tenemos ahora, lo que puede hacer primero es esperar que ese desgaste los lleve directamente a que haya un reemplazo. Es decir, que ya solo la inercia de un gobierno que se desgasta ayuda al que está el que está en la oposición. Por tanto, el Partido Popular debería tenerlo a priori como más tranquilo, verlo como más un reemplazo normal", sostiene Lluís Orriols.

No obstante, el colaborador de laSexta cree que "el problema del Partido Popular es Vox", ya que "está apretándole cada vez más en el espacio de la derecha y cuando un partido está viendo como pierde la hegemonía en su espacio electoral, eso sí que pone mucho más nervioso".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido