Hay 300 equipos de refrigeración expuestos a ciberataques en España y los expertos urgen a revisar su vulnerabilidad

¿Por qué es importante? El segundo ciberataque a los supermercados europeos en 21 días lleva a preguntar si nuestro país podría ser víctima de este tipo de hackeo.

Segundo ciberataque a los supermercados europeos en 21 días. Durante la madrugada de este lunes, los hackers han subido la temperatura de los congeladores a 50 grados, provocando que cientos de kilos de comida hayan terminado en la basura.

En concreto, han sido hasta siete países los atacados de forma simultánea: Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Estonia, Finlandia, Suecia y Bélgica. Allí, han amanecido con los trabajadores llenando bolsas de basura con los productos que habían roto la cadena del frío. Luego, directos a la basura. Las pérdidas se cuantifican en miles de euros.

Las autoridades hablan abiertamente de que este ataque ha sido obra de hackers informáticos, pero aún no han descubierto quién ha logrado subir la temperatura de los congeladores hasta los 50 grados centígrados.

El modus operandi es muy similar al que utilizaron para atacar los supermercados de Francia hace tres semanas. De hecho, Reino Unido está en alerta porque muchos de sus supermercados utilizan congeladores de la misma marca que los que han sido atacados este lunes.

Ahora bien, la gran pregunta es si podría ocurrir esto en España. Según una investigación de Marcelino Madrigal, el experto y analista en redes, que fue el primero en alertar del movimiento Blocus en nuestro país, hay 300 equipos de refrigeración expuestos a ciberataques.

Andalucía encabeza el listado con 41; le sigue Madrid con 39; Cataluña con 35; Islas Baleares con 23 o Castilla-La Mancha y Castilla y León con 22 y 20 respectivamente.

En este sentido, este analista aclara que expuestos no significa vulnerables —para comprobar la vulnerabilidad tendría que intentar hackearlos él mismo— y asegura que urge revisarlos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido