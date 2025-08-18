Una propietaria, sobre la regulación del precio del alquiler: "Si a mí me pagan mucho, ¿por qué lo voy a tener que bajar?"

Thais Villas salía con su micrófono a la calle en este programa de El Intermedio para escuchar la opinión del pueblo acerca de la problemática de la vivienda en esta entrega de 'Hablando se enciende la gente'.

En un programa de una temporada anterior de El Intermedio, Thais Villas salía a la calle para hablar en la sección 'Hablando se enciende la gente' de una de las problemáticas que más preocupa a la sociedad española: el difícil acceso a la vivienda. Durante el debate, una mujer expresaba su apoyo a la posibilidad de que el Gobierno interviniera en el mercado del alquiler. Sin embargo, otra participante se mostraba en contra: "No a costa del propietario".

La señora criticaba la idea de imponer reducciones forzadas en los precios. No puede ser que el alquiler te lo bajen ahora un 40% porque te lo dice Podemos", argumentaba, defendiendo que en un mercado libre "el que puede pagarlo, paga". "Si me ofrecen un buen precio, ¿por qué debería bajarlo?", se preguntaba. "Si no hay nadie que te lo alquila al precio que quieres, ya lo bajarás", razonaba.

"¿De verdad hay que esperar a que la gente esté sin recursos para que bajen los alquileres?", le planteaba otra de las presentes en esta conversación, que consideraba que era "muy triste y egocentrista" mantener esta postura.

"Para ser comunistas, nos vamos a Venezuela", opinaba otra mujer en contra de esta posición. El problema real para ella radicaba en la escasez de obra nueva, los obstáculos para obtener licencias y la falta de promoción de vivienda pública. Frente a esta visión, otro participante cree que la clave está en dejar de enfocarse tanto en el futuro y empezar a "regular lo que tenemos". "Hay una depresión general porque todo el mundo se pregunta exactamente lo mismo: ¿Qué vamos a hacer", señalaba por su parte un estudiante de 22 años.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.