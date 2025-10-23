"Wyoming me espanta, no tiene ni gracia": así reacciona una 'hater' al encontrarse cara a cara con el presentador de El Intermedio

En una edición especial por los 3.000 programas de El Intermedio, Isma Juárez se lleva a Wyoming a su sección 'Díselo a la cara', donde consigue que varias personas critiquen al presentador, para luego encontrarse con él. Su reacción, en este vídeo.

Wyoming explica a Isma Juárez en el vídeo sobre estas líneas que cuando alguien le reconoce por la calle se pone en evidencia las "dos españas": "Los que te odian y te apuñalarían y los que les caes bien".

Isma decide ponerlo a prueba en una nueva entrega de 'Díselo a la cara', donde pone al presentador de El Intermedio frente a sus 'haters'.

La primera es una mujer que asegura que Wyoming "me espanta": "El otro día le vi disfrazado de cardenal, una cosa absolutamente irreverente que no tiene ni gracia", afirma esta mujer, que sostiene que si lo ve en la tele "cambio de canal".

"Me he quedado muy triste", le responde Wyoming por sorpresa, que sin embargo pone en valor que "lo que más se agradece es la sinceridad". A pesar de todo, la mujer asegura que "me habéis caído genial".

En el caso de otro hombre, afirma que Wyoming, "por alguna diferencia personal no es de mi agrado". De hecho, señala que "su manera de ser me parece impresentable", hasta el punto de que una vez se lo encontró en un ascensor y ni siquiera se subió con él.

De hecho, cuando se encuentra con él cara a cara, le da la mano y se marcha. "Esto es un hater", reacciona Wyoming, que añade que la primera mujer "era encantadora, independientemente de que le parezca lo que le parezca".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.