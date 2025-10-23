'Miriam Nogueras' propone a 'Puigdemont' amenazar al Gobierno con una moción de censura "que dé miedo de verdad"

Cristina Gallego y Dani Mateo imitan a Míriam Nogueras y Carles Puigdemont, que desde la 'Estelada de la Muerte' ultiman su nueva amenaza al Gobierno, que podría ser una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Junts sigue amenazando con quitar su apoyo parlamentario al Gobierno.. Ayer la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzaba un aviso a Pedro Sánchez y le instaba a hablar de "la hora del cambio". Hoy en 'Al Rojo Vivo' tampoco cerraba la puerta a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox.

El Intermedio ha tenido acceso a las 'imágenes en exclusiva' donde la versión de Nogueras interpretada por Cristina Gallego se reúne con 'Lord Puigdemont', a lo Darth Vader, para ultimar su 'amenaza fantasma' al Gobierno desde la 'Estelada de la Muerte'.

"Nunca debimos fiarnos de Pedro Sánchez, es tan traicionero como Jabba el Hutt, por mucho que vaya por ahí con el Falcon Milenario", comenta 'Puigdemont', mientras 'Nogueras' se ofrece para retirarle el soporte parlamentario "y que acabe como Han: Solo".

Sin embargo, 'Puigdemont' prefiere esperar porque "la República Imperial Catalana es más de amenazar", ahora con activar el láser de la 'Estelada de la Muerte' para dejar a todos "igual de calvos que Buxadé".

'Nogueras', por su parte, es partidaria de una moción de censura "que de miedo de verdad" y no "para echarte la siesta" como la de Tamames. Sin embargo, solo quiere amenazar con ella, porque "¿dónde vamos nosotros con un Gobierno de PP y Vox? En materia de migración nos parecemos, pero son capaces de meternos en la cárcel con ellos".

