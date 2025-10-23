Wyoming, sobre la rebeldía de Ayuso con el Gobierno: "Es casi una guerrillera, deberíamos empezar a llamarla 'La Cheguevirra'"

La presidenta madrileña se ha mostrado en contra de poner una placa en la Real Casa de Correos de Madrid en la que se recuerde que fue un centro de detención y tortura policial durante la dictadura.

Isabel Díaz Ayuso va a presentar un recurso en la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como lugar de memoria democrática. "Este anuncio se produce después de que este miércoles se publicara en el BOE que este edificio debe ser identificado con una placa que recuerde que fue un centro de detención y tortura", expone Sandra Sabatés.

La presidenta madrileña ha defendido este jueves en la Asamblea de Madrid su decisión afirmando que no hay nada "más mezquino y traidor con España que retrotraernos a las trincheras y al guerracivilismo". Además, ha bromeado sobre el tema proponiendo poner una placa en la Moncloa es la que se lea "aquí escondía al hermano de Pedro Sánchez" y otra en la sede socialista en Ferraz con el texto "aceptamos pago en metálico".

"Pero ¿el hermano de Sánchez quién es? ¿El padre de Rajoy? Porque vivía allí", señala el Gran Wyoming. El presentador destaca el "cachondeo" de Ayuso con las placas. "Placa en Ferraz, placa en la Moncloa... con tanto 'placa placa' empiezo a pensar que los discursos no se los escribe MAR sino Carlos el Yoyas", añade.

Wyoming cree que Ayuso, últimamente, "está hecha un rebelde". "Ahora se niega a cumplir la Ley de Memoria Democrática", señala el presentador, "pero, es que también se ha negado a compartir con el ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer". "Es una auténtica insumisa", destaca, "es casi una guerrillera". "Deberíamos empezar a llamarla 'La Cheguevirra'", afirma, "más que de cubalibres es de cañitas".

