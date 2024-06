Los diputados del Congreso se han enfrentado, otro día más, a las preguntas de Thais Villas. La reportera, en esta ocasión, quiere conocer cómo eran sus señorías en su etapa escolar. ¿Hacían novillos? ¿Qué hacían sus padres cuando sacaban malas notas?

Sobre las pellas, Pilar Alegría cuenta que, en alguna ocasión, se saltó alguna clase. "Está fatal que diga esto, soy la ministra de Educación", dice a Thais. "Cuando hacía pirola jugaba al futbolín, era buenísima", explica. Mónica García también confiesa que hizo pellas en alguna ocasión. "En mi instituto pasaba una cosa que era curiosa es que se podía salir bien pero era difícil entrar, tocaba saltar la valla", expone.

Sobre cómo actuaban sus padres ante las malas notas, Borja Sémper explica que, cuando suspendía, "volaban zapatillas". "Mi madre tenía una puntería extraordinaria". Gabriel Rufián, por su parte, tiene muy vivido un recuerdo de sexto de EGB. "Saqué varios suficientes y entonces mi madre, cuando llegó a casa, me puso el calendario de julio y me dijo '¿ves que son 30 días? 30 días que no sales'". "Recuerdo perfectamente tachar cada día", cuenta.