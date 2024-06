Con la llegada del verano los diputados también se van de vacaciones. Por ello, Thais Villas se ha desplazado hasta el Congreso "para darles las notas" y descubrir, un poco más, como eran de niños con la llegada del verano y, especialmente, a la hora de recibir las notas finales en el cole.

Félix Bolaños le cuenta a la reportera que él no tenía miedo al recibir las notas ya que, como había estudiado sabía que estás iban a ser buenas. "Era empollón", indica. Gabriel Rufián, al igual que el ministro de Justicia y de la Presidencia, también era buen estudiante. "A la gente le sorprende", le dice a Thais. "También es cierto que mis padres me metían bastante caña", añade.

Pilar Alegría, por su parte, tampoco tenía miedo a las notas finales. "No era de estas que siempre sobresalía pero tampoco era de las que suspendía", argumenta. Borja Sémper, en cambio, afirma que él no era buen estudiante sino "eficaz". "Era el estudiante de la víspera, iba a trompicones sacando las cosas, con eficacia pero no con profundidad", explica.