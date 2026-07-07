"Ahora un grupo de ultras opina sobre quién va a las cumbres internacionales": Wyoming, tras preguntar el juez Peinado sobre el pasaporte de Begoña Gómez

En este momento que ahora recupera El Intermedio, Wyoming reflexionaba sobre el hecho de que el juez Peinado preguntara a la acusación popular, formada por entre otros 'Hazte Oír', si Begoña Gómez debía viajar a Turquía y a Londres.

Wyoming repasaba la lista de los ausentes a su 'Campamento Wyo' y llegaba al nombre de Begoña Gómez. Al presentador de El Intermedio le sorprendía que la mujer del presidente no se hubiera presentado, porque "ahora que el juez Peinado le ha retirado el pasaporte, nuestro campamento es el único sitio guay donde podría ir este verano".

Tras solicitar al juez Peinado poder viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en el Reino Unido, el juez Peinado preguntaba a la acusación popular, formada entre otros por 'Hazte Oír', si Gómez debía viajar o no al extranjero.

Aunque la formación ultra no se opuso en un primer lugar a la asistencia a la graduación, más tarde rectificaba aduciendo que, tras el brexit, la cooperación con el Reino Unido se había visto mermada.

"Ahora un grupo de ultras opina sobre quién va o no a las cumbres internacionales", reaccionaba Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde añadía que "como el juez Peinado les acabe dando la razón se van a hacer oír hasta en Turquía".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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