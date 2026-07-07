Andrea Ropero reparte 'baños de realidad' a los políticos: de "la ciudad autónoma de Sevilla" de Sánchez al "anotop at" de Feijóo

Andrea Ropero recordaba en este momento que ahora recupera El Intermedio algunas de las meteduras de pata más divertidas del curso político, con Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o Yolanda Díaz como protagonistas.

En el último Intermedio de la temporada no podía faltar el 'baño de realidad' de Andrea Ropero, aunque en esta ocasión no fue para Wyoming u otro miembro del equipo, sino para los políticos españoles.

La periodista recordó algunos de los lapsus y meteduras de pata más divertidas del curso político, como cuando Feijóo quiso dar la réplica a Sánchez y decir "anatomía de un farsante" y acabó pronunciando algo parecido a "anotop at. "Le pasó como a la web de Renfe, se le atascó el sistema", comenta Andrea.

Pedro Sánchez también tiene su 'baño' después de confundir la ciudad autónoma de Melilla con "la ciudad autónoma de Sevilla". Wyoming le disculpaba y aseguraba que "no son tan distintas": "De hecho, en la Feria de Abril es más difícil cruzar el puente de Triana que la valla de Melilla".

Yolanda Díaz también se metió en un charco cuando aseguró que quedaba "Gobierno de corrupción para rato". Algo que, según Andrea, la senadora del PP Alicia García "celebró como si fuese un gol de su equipo": "Le faltó echarse champán por encima", comentaba.

"Si tienes delante una mayoría del PP en el Senado, decir eso es como poner un Ferrero Rocher en casa del embajador, se lo sirves en bandeja", reaccionaba Wyoming.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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