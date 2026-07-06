Pedro Mansilla, sobre el look con chupa de cuero de Feijóo: "Sueña con ser Marlon Brando, pero se quedó en el intento"

El Intermedio recuerda el análisis que hizo el crítico de moda sobre el uso que le dan algunos políticos a las cazadoras en 'The very best of El Intermedio'.

El sociólogo Pedro Mansilla analizaba en su sección 'El traje de Mansilla', que hoy recupera 'The very best of El Intermedio', una de las prendas fundamentales en la cultura contemporánea: la cazadora. El crítico de moda exponía que está asociada "a joven, a libertad, a una cierta transgresión".

El periodista señalaba que una cazadora sería "sencillamente una chaqueta para cazar". "Pero también hay una variante muy interesante y es que, probablemente, proviene de una prenda que se hizo muy famosa después de la Segunda Guerra Mundial", añadía, "porque era el uniforme de combate tanto de los pilotos de la Fuerza Aérea inglesa como de la norteamericana". Así, como indicaba, la prensa, en ese momento, adquirió cierto prestigio ya que se asociaba a los pilotos.

Después, gracias a la película 'The Wild One', protagonizada por Marlon Brando, dio un salto revolucionario, como exponía el sociólogo. "Era el look de cualquier joven, de alguna manera maleducado, un poco grosero o un poco peleón", señalaba.

La cazadora fetiche de Pedro Sánchez

El Gran Wyoming, por su parte, señalaba que hay personas que parecen tener su cazadora fetiche y un ejemplo de ello es Pedro Sánchez. "Ahí está esta cazadora que ya ha usado en la campaña electoral de Aragón y el fin de semana pasado también en su mitin de Ponferrada", indicaba el presentador de El Intermedio.

El crítico de moda, muy a favor del estilismo, contaba que la prenda del presidente del Gobierno "básicamente es una chaqueta que es un poquito corta, tiene un pequeño elástico para que se ajuste a la cintura". El sociólogo consideraba que Sánchez, con ese look, "se siente muy guapetón". Mansilla indicaba que la prensa podía ser de Louis Vuitton, aunque no había conseguido descubrir la marca de esta.

Las cazadoras socialistas

Wyoming señalaba que otros políticos socialistas, como Felipe González o Alfonso Guerra, también habían lucido otros outfits de cazadora. El sociólogo exponía que González "fue una imagen histórica del 'aggiornamiento' de la izquierda, que inicialmente venía como jóvenes revolucionarios que, obviamente, odiaban todo lo que significaba una corbata y terminó dando un giro de 180 grados".

"Lo curioso es que, inicialmente, esa cazadora, llevada con camisa y con jersey, puede tener una cierta asociación con un joven estudiante reivindicativo, bien para un mitin del PSOE de aquella época", añadía Mansilla. "Lo que ocurre es que en una especie de 'aggiornamiento' muy extraño de la izquierda en el poder terminaron haciendo una verdadera perversión de la elegancia que es aparecer con camisa, corbata, jersey y encima una cazadora", añadía, "probablemente uno de los tres grandes pecados capitales de aquel Felipe González".

El presentador de El Intermedio exponía que otra de las cazadoras "míticas" entre los socialistas fue la que usó Trinidad Jiménez para su cartel como candidata a la alcaldía en 2002. Para Mansilla, como indicaba, fue un acierto.

"Era un poco sorprendente porque rompía con la imagen más tradicional de la izquierda que representaba el PSOE", reflexionaba el crítico de moda. "Aquí aparecía una mujer emancipada, una mujer incluso con un toque sexy muy evidente y que hundieron todas las alarmas", exponía.

La cazadora en la derecha

Wyoming exponía que esta prenda no tiene ideología ya que también en la derecha "se estila mucho". "José María Aznar, por ejemplo, antes de lucir abdominales iba muy de sport, luciendo camisa sin corbata y cazadora", recordaba el presentador, "y en las últimas semanas hemos visto a Feijóo con chupa de cuero".

"Feijóo es porque, evidentemente, él sueña por la noche con ser Marlon Brando y llevarse a la chica detrás, pero se quedó en el intento", comentaba el crítico de moda. En cuanto a Aznar, Mansilla señalaba que tenía una imagen de "funcionario de Hacienda", pero en las elecciones alguien le aconsejó relajarse.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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