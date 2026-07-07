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Carlos Lavilla recomendaría a Pedro Sánchez ir de vacaciones a Tristán de Acuña: "Es la isla más a desmano del mundo"

Thais Villas entrevistaba a este agente de viajes, conocido gracias a sus vídeos de TikTok en los que comparte, sin filtros, su opinión sobre numerosos destinos vacacionales.

Thais Villas entrevistaba a este agente de viajes, conocido gracias a sus vídeos de TikTok en los que comparte, sin filtros, su opinión sobre numerosos destinos vacacionales.

El Intermedio recupera la entrevista que Thais Villas realizaba al agente de viajes Carlos Lavilla, conocido, además, gracias a los vídeos que publica en sus redes sociales en los que habla sobre su sector con sinceridad.

La reportera preguntaba a Lavilla qué viaje recomendaría a una persona a la que no le gusta viajar, pero si "chulear" delante de sus compañeros. El creador de contenido exponía que el destino podía depender del presupuesto, pero que, actualmente, el lugar más visitado es Indonesia ya que la gente va a hacerse fotos en un columpio muy popular en redes sociales.

En cuanto a las vacaciones que recomendaría a Pedro Sánchez, Lavilla contaba a Thais que hay una isla en mitad del Atlántico llamada Tristán de Acuña "que es la isla que está más a desmano del mundo". El agente de viajes contaba que esta isla no tiene aeropuerto y solo es posible llegar en barco, en un viaje que dura más de una semana. "Cuando necesitan un médico de urgencias, lo lanzan en paracaídas", añadía. El agente de viajes le recomendaría ir un mes a esta remota isla para olvidarse de todo.

El agente de viajes también escogía un destino perfecto para el Gran Wyoming, presentador de El Intermedio. En su caso, Lavilla señalaba que recomendaría a Wyoming ir a a la zona de Mississippi o a la zona de Luisiana, en Estados Unidos. "Es la cuna del blues y del delta blues", indicaba, "probablemente haya ido ya".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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