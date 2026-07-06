Una chica, cuando Isma le pregunta quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Soy inculta, pero no tanto"

'The very best of El Intermedio' recupera '¿Quién quiere ser Felipe González?', la sección de Isma Juárez en la que pone a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre cultura general.

Isma Juárez salía a la calle para comprar el conocimiento sobre cultura general de los jóvenes en su sección '¿Quién es Felipe González?', que recuerda El Intermedio en 'The very best of El Intermedio'. Y, como es habitual, la primera pregunta era, precisamente, si sabían quién era el expresidente socialista.

"No lo sabemos", respondían los primeros participantes, Candela y Nerea. "Algún rey", señalaba una. "O príncipe", añadía la otra chica. "Era un presidente del Gobierno del Partido Socialista", aclaraba Juárez. Ante la pregunta sobre quién es Gabriel Rufián, Candela respondía que un político, pero no llegaba a acertar a qué partido pertenece.

"Es rojo, como yo"

Nerea, por su parte, afinaba algo más indicando que es un político catalán. "No le gusta mucho la monarquía y por tanto es...", desvelaba Isma. "Rojo, como yo", respondía ella. Finalmente, el reportero debía dar como incorrecta la respuesta, aunque le daba medio punto a la joven.

El reportero, entonces, planteaba una pregunta sobre Rufián: "¿Qué quiere hacer ahora en política?". Entre las opciones que podía elegir estaban convertirse en actor, unificar la izquierda, pactar con Vox o que España salga de Europa.

"B, 100%", respondía Nerea, "unificar a la izquierda". Y su respuesta era correcta. "Candela, estás jodida", le advertía Juárez a la chica. La última pregunta era, precisamente, para la joven. Isma le preguntaba quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Soy inculta, pero no tanto", respondía ella, "Isabel Ayuso". El reportero aclaraba que su acierto no servía para nada ya que en el concurso él cambia las reglas a su antojo. así que, finalmente, ganaba el 'Felipón' de oro su compañera Nerea.

"Ha escrito literatura"

Los siguientes participantes respondían que González era un escritor. "¿Y qué crees que ha escrito?", preguntaba el reportero. "Literatura", respondía Matías. "Ya... no va a escribir las instrucciones del paracetamol", señalaba, irónico, Juárez. El reportero aclaraba que la respuesta era incorrecta, pero que en ese momento empezaba el concurso.

Juárez le preguntaba, entonces, el partido al que pertenece Gabriel Rufián. "Podemos", respondía Raúl. "¿Lo tienes clarísimo?", preguntaba Isma, "pues yo estoy muy seguro de que es incorrecto". Matías, por su parte, respondía que "Esquerra Republicana", consiguiendo así el punto.

La siguiente pregunta era para Matías y debía responder sobre qué anuncio había hecho el Gobierno. Este respondía que prohibir las redes sociales a menores de 16 años y, de nuevo, acertaba. La tercera pregunta planteada por Juárez era qué es el ICE.

"Un cuerpo para deportar a los inmigrantes de Estados Unidos", respondía Matías, acertando de nuevo. "Eres un máquina, Matías", le decía Isma. Así, el joven se convertía en el ganador indiscutible del concurso, ganando el 'Felipón'.

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