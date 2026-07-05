Un concejal del PP de Totana se compromete a dar la bandera LGTBI de El Intermedio al alcalde

Isma Juárez ha visitado este municipio de Murcia para intentar llenarlo de banderas del orgullo LGTBI después de que un acuerdo entre PP y Vox impida que se ponga esta bandera en los edificios municipales.

Isma Juárez ha visitado Totana, en Murcia, después de que Partido Popular y Vox hayan eliminado los actos institucionales del Orgullo LGTBIQ+. El reportero ha llevado una bandera LGBTI creada por el programa para repartirla entre los vecinos y que, de esta manera, se sigan revindicando los derechos del colectivo en el municipio.

Durante su paseo por el pueblo ve a un chico salir del ayuntamiento. Cuando le pregunta, este le cuenta que es concejal del PP, en concreto de Hacienda, Contratación, Empleo y Juventud. Su nombre es Francisco José Díaz Espinosa. Juárez le comenta que Totana ha sido noticia, entre otras cosas, porque se ha prohibido colgar la bandera LGTBI en el ayuntamiento.

"Eso salió de Hacienda", cuenta el concejal, "del presupuesto que firmamos". Explica que la negociación la llevó a cabo él directamente y que, además, sabe perfectamente qué firmó y qué se acordó. Isma aprovecha entonces para regalarle la bandera de El Intermedio.

Francisco le dice que la bandera es "preciosa". Juárez le dice que él la vaya "colgando" y acercando a diferentes edificios municipales. "Al que más escondido esté, al que no vaya mucho Vox", le sugiere. El concejal explica que en el centro de personas mayores no se podría poner ni en el ayuntamiento.

Además, le señala el balcón en el que se colgó la bandera del Orgullo el año anterior. "La colgamos la concejala de Igualdad y yo", explica. "A la que Vox gira un poco la cara, tú estás colgando la bandera en un momento", comenta Juárez, entre risas.

Finalmente, el reportero le entrega la bandera para que él haga lo que considere. "Se la haré llegar al alcalde de tu parte", se compromete Francisco.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido