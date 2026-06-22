'La Roja' no siempre fue roja: Pedro Mansilla recuerda cuando España jugaba de blanco o de "azul falange"

Pedro Mansilla imparte en El Intermedio una clase magistral sobre el rojo en la moda, desde el origen de este color en la camiseta de la selección española, a favorito de diseñadores como Valentino, Armani, o Christian Louboutin.

'La Roja' está de moda y Pedro Mansilla explica en El Intermedio de dónde viene la decisión de que la selección española vista de rojo. El experto en moda cuenta que la idea se le ocurrió a un financiero español que fue alcalde de Madrid a principios de siglo XX, y como también formaba parte del Comité Olímpico Español en la primera Olimpiada en Amberes de 1920, decidió que España jugaría de rojo.

"Él era muy amigo de Alfonso XIII y, de alguna manera, diseñó el traje de la Roja un poco como un cumplido hacia él", comenta Mansilla, que explica que, además una camiseta roja, puso un león amarillo en el pecho, que representaba al Ducado de Brabante, al que pertenecía Amberes en la época de los tercios de Flandes.

La camiseta fue un éxito, pero, señala Mansilla, "al año siguiente se arrepintieron y quitaron el rojo para que fuese blanco". Luego enseguida volvió el rojo y así estuvo durante la República. Tras ganar Franco la Guerra Civil, el uniforme pasó de rojo a "azul falange", porque "el rojo era un color que no solamente estaba mal visto, sino que incluso te obligaban a que te lavases la boca", apunta.

Luego llegó Luis Aragonés, "que se dio cuenta de lo importante que era identificar a su manada de chicos jóvenes con muchas ganas de jugar al fútbol con un color representativo de la raza española".

El rojo y la moda, amor eterno

El rojo se trata de uno de los colores más importantes en la historia de la moda, solo rivalizando con el azul marino, según Mansilla. Desde la época de los romanos, hasta prácticamente todos los cardenales de la Iglesia Católica, es el color de la representación del poder masculino.

Sin embargo, explica, también es un color que "tiene una gran atracción para las mujeres, que lo identifican con la vida, con la sangre, con dar a luz, con ser madres, en fin, con la primavera esa con la que se encuentran todos los meses". Un color que está lleno de simbología, desde el fuego, hasta el amor apasionado.

En China el rojo es el color de la suerte y también está asociado al color de la fiesta. "Por eso, tanto los petardos como los cohetes, como esas palmeras de color en la noche de San Juan, que dentro de poco vamos a ver, redundan en el color rojo", comenta Mansilla, para el que el rojo "es el color de Carlomagno, es el color de Luis XIV" y "está asociado a la máxima ostentación".

En la moda, Valentino convirtió el rojo en icono, hasta el punto de dar su nombre a un concreto tono del pantone. Christian Louboutin hizo lo propio con sus zapatos que incluso Yves Saint Laurent le disputó en los tribunales. Todo ello, cuando ya Luis XIV hacía lo mismo con sus zapatos, pues el rojo estaba asociado a la nobleza, hasta que cambió de bando en la Revolución Francesa.

Armani también tuvo amor por el rojo, en su caso "por contraste" con el negro. Del mismo modo, Chanel sentía predilección por este color al considerarlo símbolo en el horóscopo de los signos de fuego, pues ella era Leo.

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