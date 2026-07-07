Wyoming aterroriza el 'Campamento Wyo' con la historia de terror del ICE: "Son un ejército de siervos de un ser oscuro..."

El Intermedio recupera las historias de terror protagonizadas por los "monstruos de la ultraderecha" que Wyoming, Cristina Gallego o Thais Villas contaron alrededor de la hoguera del 'Campamento Wyo'.

Contar historias de miedo alrededor de una hoguera es una tradición en cualquier campamento y era algo que tampoco podía faltar en el 'Campamento Wyo', aunque, en este caso, las historias de terror estaban protagonizadas por la 'criaturas' más terroríficas de la actualidad: los monstruos de ultraderecha.

La primera historia, contada por el Gran Wyoming, es la de una criatura que aterroriza Estados Unidos. "Dicen que cuando cae la noche no es el hombre del saco quien llama a la puerta", señalaba, "es el ICE, te pide los papeles y, si no los tienes, desapareces".

"La leyenda dice que el ICE es solo un ejército de siervos de un ser mucho más oscuro", añadía el presentador, haciendo referencia Donald Trump, "un extraño ente con un pelo mucho más extraño que recorre EEUU amedrentando a la población al grito de 'aranceles, voy a arrasar tu civilización'".

Isma Juárez, por su parte, compartía otra historia de miedo: "Estoy buscando piso en Madrid, espacioso, céntrico y barato". La misma aterrorizaba a sus compañeros. La siguiente historia era contada por Cristina Gallego y se situaba en Argentina donde "un diabólico sonido se escucha por las calles: es la motosierra de Javier Milei".

"Dicen que cada vez que suena un ministerio ve reducido su presupuesto a la mitad, mueren tres avances sociales y los trabajadores curran una hora más. La jornada laboral ya son 16 horas diarias", exponía la colaboradora.

Dani Mateo también contaba su propia historia de miedo. "Esta historia sucede aquí, en España", anunciaba, "un hombre montado a caballo ha venido de tiempos remotos". No es otro que Santiago Abascal. "La verdad es que cabeza tiene muy poca, la justa, pero lo compensa poniéndose un casco de los tercios".

El líder de Vox, como explicaba el colaborador, "maldice a todos los que no le gustan: feministas, inmigrantes, gays, ecologistas y los que llevan tote bag o hablan usando frases subordinadas". "Cada vez es más poderoso y más fuerte", añadía, "y os va a mandar a todos a la cárcel por rojos y por titiriteros".

"Eso no va a pasar", defendía Gallego, "al menos hasta después de verano". "¿Os dais cuenta de todas estas historias que en realidad podrían ser ciertas?", planteaba Wyoming, "pase lo que pase, nos mantendremos siempre unidos y fuertes contra los monstruos de la ultraderecha".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido