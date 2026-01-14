Pedro Mansilla señala el "pecado a la elegancia" de Julio Iglesias: "A la derecha no le sudan los pies como a los pobres"

El sociólogo repasa alguno de los hitos estéticos y estilísticos del cantante que puso de moda, por ejemplo, no llevar calcetines o quitarse antes el abrigo que la bufanda, algo que llegó a copiar José María Aznar.

Pedro Mansilla vuelve a El Intermedio para hacer uno de sus trajes a Julio Iglesias. El sociólogo y experto en moda va a analizar estética y estilísticamente al artista. Mansilla señala que Iglesias "era un dandi, una persona muy elegante, tenía esa belleza moruna y eso arrasaba".

"Lo recuerdo como el típico niño bien de Madrid: hijo de un médico, había jugado en el Real Madrid, que cantaba estupendamente bien...", señala Mansilla. El sociólogo expone que lo que hacía Iglesias "era avalado, automáticamente, como perfecto".

Mansilla explica que era un cantante que, de alguna manera, tenía una rivalidad con Raphael, "pero Raphael era un poquito más de secano y Julio era como de regadío". El sociólogo cree que, por influencia de Isabel Preysler, aprendió inglés ya que él sabía que era algo que necesitaba para hacerse un cantante global. "Jugaba a la carta de terminar siendo el Frank Sinatra que había producido la música española", indica.

El sociólogo habla también del traslado de Julio Iglesias a Miami. "Don Johnson, protagonista de 'Corrupción en Miami', es la persona que, de alguna manera, termina influyendo su estilo", afirma. "Él comete esa pequeña arrogancia, un pecado capital a la verdadera elegancia, que es quitarse los calcetines", comenta, "algo que le encanta a la derecha porque no les sudan los pies como a los pobres".

Mansilla señala que se le olvidó quitarse la corbata. "Traje y chaqueta, todavía sin calcetines, pero llevar corbata sin calcetines... es una de las cosas que solamente se puede permitir él", reflexiona. Iglesias también generalizó entre la derecha que es quitarse el abrigo antes que la bufanda.

Para Mansilla, Iglesias se consideraba como "el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro" y, por ello, una media España que lo adoraba "está sufriendo muchísimo porque no pueden entender que eso le haya pasado a su ídolo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.