Wyoming, sobre cómo ha cambiado la vida de Ábalos: "Ahora va con una mano delante y otra detrás. Antes iba con una modelo delante y otra detrás"

José Luis Ábalos ha negado todas las acusaciones contra él durante su declaración en el juicio de las mascarillas y además, ha afirmado no tener dinero en sus cuentas. El Gran Wyoming reflexiona sobre cómo le ha cambiado la vida en estos años al exministro.

Sandra Sabatés repasa en El Intermedio las declaraciones de Ábalos en el juicio de las mascarillas. El exministro ha negado todas las acusaciones durante las seis horas que ha comparecido en el Tribunal Supremo y ha acusado a Aldama de alardear sobre su relación con él, cuando en realidad, afirma, apenas se conocían. "En cuanto a la responsabilidad por los contratos de mascarillas, Ábalos ha tirado balones fuera apuntando al que entonces era subsecretario, asegurando que como ministro solía delegar casi todas las gestiones", señala la periodista en el programa de laSexta.

Para El Gran Wyoming, Ábalos es un hombre que lo delegaba todo cuando era ministro... y ahora también. "Sobre todo, los marrones", apostilla.

Ábalos ha puesto en duda en varios momentos la investigación de la UCO y ha negado el cobro de comisiones, asegurando que hasta ahora solo han encontrado en sus cuentas un desfase de 94.000 euros en los últimos diez años. "¿Sabéis eso que dicen en las pelis de 'si no hay arma no hay delito'? Pues según Ábalos, sin dinero tampoco hay delito", comenta el presentador. "No tiene un duro. Va con una mano delante y otra detrás. Cómo le ha cambiado la vida... Antes iba con una modelo delante y otra detrás", añade.

El exministro también ha querido dejar claro que cuando hablaba de folios con Koldo en esas grabaciones incorporadas a la casa, no se refería a dinero en efectivo, utilizando un lenguaje en clave, como sostiene la UCO, sino que se refería a folios de verdad. "Creíamos que había estado a punto de cargarse al gobierno, pero lo que estuvo a punto de cargarse es el Amazonas", bromea Wyoming.

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