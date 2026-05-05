'José Luis Ábalos' 'versiona' a Bad Bunny en El Intermedio: "El juez me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias"

Raúl Pérez imita a 'José Luis Ábalos' y pide en El Intermedio que dejen de convertirlo "en un meme": "¿Sabéis el esfuerzo que conlleva compaginar ser un putero y tener chanchullos con ser ministro?".

'José Luis Ábalos', imitación de Raúl Pérez mediante, irrumpe en el plató de El Intermedio para pedir que dejen de convertirlo "en un meme" y asegura que aunque es "muchas cosas: feminista, socialista, fumador...", la prensa solo le presenta como a un "putero" y un "chanchullero".

"¿Sabéis el esfuerzo que conlleva compaginar ser un putero y tener chanchullos con ser ministro?", pregunta 'Ábalos', que sostiene que "hay que ser un tío muy organizado".

Para demostrarlo, muestra su 'agenda' de un día cualquiera. A primera hora hay Consejo de Ministros. Después "videollamada a Svetlana", comida con empresarios, reunión de emergencia para decirle "que deje de seguir a modelos en Instagram" y "mensaje a Jessi" a las 20:00.

A las 20:15 toca "bloquear a Jessi y seguir a su madre y su abuela" y, por último, "cena de aniversario con mi mujer y regalarle el picardías que le quedaba grande a Nicole".

El 'exministro' finalmente reconoce ser "un pedazo de carne" y afirma que "hay Ábalos para todas" antes de versionar a su estilo a Bad Bunny: "El juez me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias", arranca 'Ábalos' para después asegurar que "Miss Asturias me empotra en Cangas de Onís, Cangas de Onís ¡Ey!".

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