Pedro Mansilla confiesa que prefería a Feijóo con gafas: "Era más creíble, parecía menos gallego"

El sociólogo analiza el uso que hacen estos políticos de este complemento. Mansilla, por ejemplo, expone las polémicas que se generan alrededor de Pedro Sánchez cada vez que lleva gafas o qué opina sobre la decisión de Feijóo de prescindir de ellas.

El crítico de moda Pedro Mansilla vuelve a El Intermedio para hablar sobre un complemento que ha lucido Pedro Sánchez durante su visita institucional a China: las gafas. El Gran Wyoming quiere saber qué puede suponer a un político llevar ese accesorio.

Mansilla señala que el sociólogo Erving Goffman decía que "las gafas podían ser consideradas casi una máscara". Esa palabra, en griego, "se traduce por personalidad", añade, "fíjate si es importante llevarlas o no llevarlas, es como si las utilizásemos para salir de ese anonimato".

El sociólogo indica que para las personas "más normales", las gafas pueden ayudar a atraer la atención "hacia ese rostro que, de alguna manera, no hemos heredado, sino que hemos fabricado culturalmente".

"Las gafas dan una imagen de tranquilidad, de calma, de serenidad, de hombre templado", explica. Mansilla cuenta que a final del siglo XIX, la gafa de sol era una gafa "a la que se le puso un tinte para evitar que el sol excesivo nos molestase, y así estuvieron 30 o 40 años". Esto cambió en los años 30, cuando muchos actores de Hollywood comenzaron a usar este complemento "ya no por necesidad, sino un poco por figureo, era un toque de clase".

En cuanto a Pedro Sánchez, ha llevado en China unas inteligentes. Mansilla afirma que le han gustado mucho "porque si no te dicen que son unas gafas inteligentes, podrías considerar que son unas gafas de Tom Ford, una marca con más prestigio entre los fashionistas".

El periodista señala que el presidente, además, "tenía una mirada, de alguna manera, valorando cómo se veía él mismo en esa foto". "Era un poco George Clooney, con lo cual era ya lo que le faltaba a nuestro Pedro Sánchez, que unas gafas que lo identifiquen todavía más con uno de los héroes de la leyenda del cine moderno", añade.

Mansilla señala que cuando Sánchez se pone unas gafas "crea una leyenda" dado que, de manera automática, hay polémica. El sociólogo recuerda las gafas que se puso para ir a la comisión de Koldo en el Senado.

Wyoming señala que, aunque algunos se pongan gafas para parecer más interesantes, otros se las quitan, como Feijóo. Mansilla confiesa que él prefiere al líder popular con gafas. "Él, con gafas, era más creíble, parecía menos gallego", indica. "Ahora, se las ha quitado y ya es perfectamente un gallego, nunca sabes si va a subir o va a bajar la frase", concluye.

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