Un pediatra de Gaza pide "ayuda urgente" tras atender a 140 niños en un día: "Nunca habíamos visto nada así"

"En cada rincón del hospital hay una historia desgarradora", afirma Ahmad Al-Farra, pediatra del Hospital Nasser de Gaza, desde el que pide "ayuda urgente": "Dos años de sufrimiento son suficientes".

Andrea Ropero enseña en este vídeo su entrevista al doctor Ahmad Al-Farra, director de pediatría del Hospital Nasser de Gaza. Desde hace meses, el centro hospitalario vive una situación crítica debido a la falta de recursos, algo que se ha incrementado después de que Israel haya comenzado este martes una ofensiva terrestre en Gaza y haya entrado en el territorio para arrasar todo a su paso.

"La cantidad de niños con desnutrición severa está aumentando por culpa del hambre", explica el doctor, que destaca que el día anterior atendieron a 140 niños: "Nunca habíamos visto nada así". Además, Ahmad Al-Farra explica que en las últimas dos semanas se están quedando "sin leche de fórmula en el hospital".

"Necesitamos ayuda urgente", insiste el doctor, que destaca que "todos los días son trágicos": "En cada rincón del hospital hay una historia desgarradora, tenemos pacientes con desnutrición aguda grave que desarrollan sepsis y mueren porque no disponemos de medicación para tratarlos". "Cada paciente del Hospital Nasser es una historia que parte el alma", asegura el doctor en el vídeo.

Por último, el doctor manda un mensaje al mundo sobre esta dramática situación: "Nuestro mensaje es que no podemos seguir así, estamos agotados. Ya basta. Dos años de sufrimiento son suficientes. Dos años de dolor del personal médico son suficientes. Dos años de sufrimiento para los niños y mujeres embarazadas son suficientes. Dos años de sufrimiento para los pacientes crónicos son suficientes. Necesitamos vivir con dignidad y humanidad, que el mundo nos vea como personas".

"Por favor, traten al pueblo palestino como seres humanos creados por dios", concluye el médico en el vídeo principal de esta noticia.