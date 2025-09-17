"Por favor, traten al pueblo palestino como seres humanos": la petición de Ahmad Al-Farra, doctor en Gaza

El pediatra manifiesta que la situación del hospital es límite ya que apenas disponen de medicación o leche de fórmula para los niños ingresados. Esto provoca que muchos sufran desnutrición severa.

Israel ha comenzado este martes una ofensiva terrestre en Gaza y ha entrado en el territorio para arrasar todo a su paso. Antes, El Intermedio ha tenido la oportunidad de contactar con el doctor Ahmad Al-Farra, director de pediatría del Hospital Nasser de Gaza. Desde hace meses, el centro hospitalario vive una situación crítica debido a la falta de recursos.

El doctor ha manifestado que el hospital no cuenta con cosas tan básicas como leche de fórmula para los niños que se encuentran ingresados. "La cantidad de niños con desnutrición severa está aumentado por culpa del hambre", expone el doctor.

Al-Farra cuenta que el hospital se está quedando sin leche de fórmula. "Necesitamos ayuda urgente", solicita, "todos los días son trágicos". El doctor indica que muchos pacientes con desnutrición aguda grave han desarrollado sepsis y han fallecido debido a la falta de medicación para poder tratarlos.

Como expone Andrea Ropero, el doctor Al-Farra ha querido mandar un "mensaje al mundo". "No podemos seguir así, estamos agotados", lamenta, "dos años de sufrimiento son suficientes". El doctor afirma que necesitan "vivir con dignidad y humanidad". "Por favor, traten al pueblo palestino como seres humanos creados por Dios", concluye.