Del "chulo de putas" de Abascal a Sánchez al "gentuza" de Alfonso Serano: ¿Español de bien o violencia política?

Thais Villas presenta y Cristina Gallego y Dani Mateo concursan en 'Español de bien o violencia política', un programa que analiza las declaraciones de Abascal, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Alfonso Serrano.

Alberto Núñez Feijóo ha catalogado las protestas propalestina contra el genocidio en Gaza de "violencia política". El Intermedio se ha propuesto ayudar a los espectadores a saber qué opinar sobre ciertas cuestiones con su nuevo concurso: 'Español de bien o Violencia política".

Thais Villas es la conductora de este espacio en el que concursan Cristina Gallego y Dani Mateo y donde se enfrentan a distintas declaraciones políticos ante las que deben adivinar si se trata de un español de bien o está incitando a la violencia política.

La primera prueba es Pedro Sánchez reclamando que se expulse a Israel de competiciones internacionales. Cristina asegura rotunda que se trata de "violencia política", pero Dani no lo tiene tan claro al "estarse cometiendo un genocidio".

El siguiente es Santiago Abascal llamando "chulo de putas" al presidente del Gobierno. "Ha estado finísimo el hombre", ironiza Thais, mientras Dani se inclina por la opción "violencia política", fallando. "Hoy en día llamar 'chulo de putas' al presidente del Gobierno se considera ser un español de bien y si encima pides encarcelar a su mujer es ser un español fetén", señala la presentadora.

Luego es el turno de Yolanda Díaz mostrando su apoyo a las protestas, para ella "un ejemplo de dignidad en el mundo". Cristina opina que se trata de "violencia política" porque fomenta "unas protestas de la kale borroka bilduetarra yihadista que odia a los ciclistas porque son gente sana que no está todo el día fumando porros como ellos".

La última prueba es Alfonso Serrano, que ayer aseguraba a Andrea Ropero que los protestantes propalestinos eran "gentuza". Cristina ve ahí a un "español de bien", porque "mucho preocuparse por las familias hambrientas palestinas, pero poco por los turistas alemanes que no pueden entrar al burger por su culpa".

Finalmente, Cristina y Dani consiguen el premio: una semana con todos los gastos pagados en el resort que construirán Estados Unidos e Israel en Gaza "cuando se carguen al último palestino".