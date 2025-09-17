Wyoming responde al PP: "Orgulloso de ser gentuza. Mientras no me llamen algo peor como genocida o Alfonso Serrano"

Después de que Alfonso Serrano llamara "gentuza" a los manifestantes propalestina de La Vuelta, El Gran Wyoming le responde tajante en este vídeo: "A mí con que no me llamen algo peor como genocida o Alfonso Serrano, voy bien".

Sandra Sabatés arranca El Intermedio con "una noticia muy importante": "Una comisión de la ONU dictamina por primera vez que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza". El Gran Wyoming interrumpe a Sandra Sabatés tras escucharla para recordar el vídeo de Alfonso Serrano en el que llama "gentuza" a los manifestantes propalestina en La Vuelta.

"Pues entonces, oye, orgullo de ser gentuza", asegura El Gran Wyoming, que responde tajante al secretario general del PP de Madrid: "A mí con que no me llamen algo peor, por ejemplo, genocida, sionista o Alfonso Serrano, pues voy bien".

Además, Sandra Sabatés explica en el vídeo que "esta comisión de la ONU va más allá y la jurista, que la preside, ha afirmado que todos los países tienen la obligación inmediata de prevenir y castigar este delito con todas las medidas a su alcance y, de no hacerlo, podrían ser cómplices".

Aunque Israel ha tachado este informe de falso, los datos dicen otra cosa, como demuestra Sandra Sabatés en el vídeo: "El informe afirma que Israel ha perpetrado cuatro de los cinco actos que constituirían genocidio y que tienen como finalidad destruir total o parcialmente a un grupo, como es en este caso el palestino". Además, la periodista destaca que "para se considere genocidio bastaría con que se haya cometido solo uno de ellos".