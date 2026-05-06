Paco se confiesa con Thais Villas sobre su paternidad: "Reconozco que la mayor carga de trabajo la sufrió mi mujer"

En España, la gente cada vez tiene menos hijos y, además, los tiene más tarde. Pero ¿esto era igual hace unos años?

Thais Villas ha visitado un centro de día para charlar con personas de la tercera edad sobre tener hijos y conocer su experiencia para saber si esta es muy diferente de la realidad que viven los padres y madres hoy en día.

La reportera pregunta a Germán si alguna vez ha cambiado un pañal. "Alguno he cambiado", responde, "lo contaría con los dedos de las dos manos". Este confiesa que tampoco recuerda el nombre del pediatra de sus hijos. "Hace tanto...", añade. "Ni de los profesores", reprocha Rosa. Germán cuenta que él solo fue a las reuniones de padres de su hijo pequeño "una vez o dos".

"A ver", sentencia Rosa, "que no te has ocupado, que el trabajo era importante". "Germán, te digo una cosa, a veces en la vida hay que asumir lo que uno ha hecho y no pasa nada", le dice Thais, al ver su seriedad, "tú tuviste la oportunidad de escaquearte del tema y te has escaqueado, y punto pelota, porque siempre hay una señora detrás que se ocupa de todo". "Eso no justifica nada", se defiende él, "pero no solo era mi caso, era el de todo el mundo de la profesión y de otras profesiones".

Paco explica a Thais que él, con respecto al cuidado de sus hijos, hacía lo que podía. "Cambiando pañales yo era muy torpe", cuenta, "y no sabía mucho". Sí que preparaba biberones o iba al médico con su hijo, "pero reconozco aquí que la mayor carga de trabajo con ellos la sufrió mi mujer".

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