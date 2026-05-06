Wyoming señala que, además de los fondos buitre, existen "fondos hiena": "Cuanto peor estás, más se ríen las hijas de put*"

El presentador se hace eco del anuncio publicado en un portal inmobiliario que se ha hecho viral. En el mismo, se oferta un piso en nuda propiedad en el que se habla sobre la salud de los usufructuarios

El Gran Wyoming afirma que, a pesar de lo que digan los documentales, "la naturaleza es un asco". El presentador de El Intermedio cuenta que, aunque pensemos que el mundo está lleno "de animales hermosos", como leones o águilas, realmente, esos animales "al final son minoría".

"Gran parte de los bichos que hay sueltos son más parecidos al escarabajo pelotero", explica. Este insecto, como cuenta Wyoming, pasa su vida empujando una bola hecha con heces compactadas con la que se alimenta, "lo cual le convierte en una especie tan asquerosa como fascinante".

El presentador indica que no es habitual ver a un ser "que empuja cosas pesadas y se alimenta de porquerías fuera de los gimnasios". Wyoming señala que hay costumbres todavía "más repugnantes": las del "'carroñerus asquerosus', también conocido como especulador inmobiliario, un ser de apariencia normal pero que se alimenta de la necesidad de las personas".

Wyoming cuenta que hace unos días se hizo viral un anuncio publicado en un portal inmobiliario donde se ofrecía la venta de un piso en nuda propiedad, una compra en la que, como explica, "el comprador se hace con la vivienda, pero el vendedor se queda dentro hasta que decida abandonarla o hasta que la naturaleza le obligue a ello".

Para convencer a los posibles compradores no solo se incluye información sobre los metros cuadrados, el barrio en el que se sitúa el piso o datos sobre los propietarios. "La cosa da un poco de repelús", confiesa Wyoming.

El presentador señala que, en el anuncio viral, el especulador ha pasado una línea roja contando que la situación de los usufructuarios "puede influir positivamente en tu inversión, ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes, que podrían acelerar la disponibilidad del inmueble".

"Dicho de otro modo: que a estos les quedan dos telediarios", resume. Wyoming expone que a los fondos buitre se suman, ahora, "los fondos hiena, que cuanto peor estás más se ríen las hijas de put*". "Una cosa está clara: el capitalismo salvaje nunca deja de innovar, siempre encuentra una nueva forma de sacar tajada de la necesidad, de la salud e, incluso, de la muerte", reflexiona. "Solo se guían por una norma, ganar dinero", concluye, "la ética o la moral solo son un freno para el negocio".

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