Gloria recuerda que, después de ser madre, no tuvo baja de maternidad: "Era autónoma. Di a luz y a trabajar"

Thais Villas ha visitado un centro de día para saber cómo se vivía la maternidad hace unos años. ¿Planearon ser padres? ¿Tenían lista de nacimiento? Descubre las respuestas que han dado a la reportera en el vídeo principal.

Los españoles cada vez tenemos menos hijos y, además, los tenemos más tarde. Pero ¿eso siempre ha sido así? Thais Villas se ha trasladado hasta un centro de día para hablar con nuestros mayores sobre cómo era la maternidad y paternidad hace unos años.

Victoria cuenta a Thais que ella tiene cuatro hijos, mientras que Estrella tiene dos. Gloria cuenta a la reportera que tuvo a su primer hijo con 31 años, una edad en la que ya no era tan habitual tener hijos en su momento. Florentino cuenta que él tuvo tres hijos, pero, por ejemplo, su madre tuvo ocho hermanos.

Gloria confiesa que no planeó mucho el tener su primer hijo. "Trabajaba en comercio y apenas tenía tiempo", cuenta, "no sabía ni que estaba embarazada, yo me sentía constipada y me tomaba clamoxina y todo lo que pillaba". "Mi hijo salió divino de la muerte", añade, "pero no me lo pensé, me vino y punto pelota". Florentino explica que él tampoco lo pensó. "Yo, adelante", comenta, entre risas. "Como tú no eras el que dabas a luz", añade Gloria.

Thais les pregunta si, una vez supieron que iban a ser padres, si hicieron una lista con todo lo que tenían que comprar. Germán recuerda que no tuvo ninguna previsión. "Fue todo a medida que las necesidades se iban produciendo, se iban tratando de cubrir", expone.

"Pero ¿qué me dices?", le dice Rosa, "si tú no te has ocupado de nada, se ha ocupado tu mujer...". Florentino cuenta que él, con su primera hija, no tuvo carro, pero, en cambio, con la segunda sí. "Hice el esfuerzo para comprar el carro, porque no podía llevarlos", cuenta.

En su momento, también tuvieron baja de maternidad. Victoria cuenta que tuvo 40 días de baja antes del parto y 40 días después. Gloria, por su parte, no disfruto de ese permiso. "Era autónoma y no tenía tiempo", señala, "di a luz y a trabajar". Florentino trabajaba de panadero y, después de que su mujer dio a luz también volvió al trabajo.

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