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'Cuarta Milonga'

Sandra Sabatés desmonta el test de inteligencia del que alardea Trump: "Es una prueba para detectar demencia o alzheimer"

"Si Trump hubiera tenido inteligencia suprahumana, igual se habría dado cuenta", afirma Sandra Sabatés en este vídeo, donde junto a Wyoming y Dani Mateo analizan si el presidente de EEUU está sufriendo "una crisis mental" o es "un experimento fallido de la NASA".

"Si Trump hubiera tenido inteligencia suprahumana, igual se habría dado cuenta", afirma Sandra Sabatés en este vídeo, donde junto a Wyoming y Dani Mateo analizan si el presidente de EEUU está sufriendo "una crisis mental" o es "un experimento fallido de la NASA".

Ante las contradicciones constantes de Donald Trump, 'Cuarta Milonga' se pregunta si el presidente de Estados Unidos podría estar "sufriendo una crisis mental" o, por otro lado, si podría ser "un experimento fallido que se escapó de un laboratorio secreto de la NASA".

Dani Mateo, 'experto en alimentos transgénicos, control mental, niños índigo y rap', asegura que "Trump tiene una inteligencia suprahumana". El propio mandatario ha explicado que se habría sometido tres veces a una prueba cognitiva y habría sacado "matrícula".

La primera pregunta, ha explicado, era encontrar la ardilla entre cuatro dibujos de animales, mientras que en otra ocasión lo contaba cambiando los animales.

Sandra Sabatés desvela que este supuesto test de inteligencia del que alardea Trump es en realidad la prueba MoCA, un test cognitivo para detectar "síntomas de demencia y alzheimer". "Si Trump hubiera tenido inteligencia suprahumana, igual se habría dado cuenta", comenta la presentadora de El Intermedio.

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