Oriol Mitjà se sincera con Andrea Ropero sobre su depresión: "Llega un día que dices 'para vivir así, sería mejor no vivir'"

El epidemiólogo ha lanzado 'Donde nace la luz', un libro en el que habla sobre la depresión que sufre y su lucha personal contra esta enfermedad.

Andrea Ropero ha charlado con el médico y epidemiólogo Oriol Mitjà que ha publicado recientemente 'Donde nace la luz'. Aunque el médico es una de las caras más habituales en los medios para hablar sobre virus, muy pocos conocen una parte de él: sufre depresión. En su libro, el científico ha querido compartir su lucha personal contra esta enfermedad.

Como cuenta a la reportera, él siempre ha sido muy sensible. De pequeño recibía burla por ello y su forma de crear una coraza para protegerse fue exigirse a sí mismo ser muy bueno en los estudios. "Eso, al final, me predispuso", indica, "porque tanta exigencia requería atención y, finalmente, ansiedad".

Sufrió su primera depresión aguda en 2009, después de años de residencia en Medina Interna donde las guardas acumuladas y el aumento de la responsabilidad hizo que comenzaran a aparecer síntomas. "Un día me encontré cruzando un semáforo delante del hospital, los coches se pararon, las voces se desconectaron y supe que allí había cambiado algo", recuerda, "y fui al psiquiatra".

Mijtá señala que una de las sensaciones más características era el agotamiento. "Era agotador tener que soportar el dolor", cuenta, "y llega un día en el que dices 'para vivir así, tal vez sería mejor no vivir'".

El médico conocía esta enfermedad ya que su madre también sufría depresión. Como cuenta a Ropero, la sufrió durante nueve años. "Hubo un día que estaba estudiando y mi madre me llamó y me dijo: 'Te quiero, hijo'", recuerda. "Supe lo que significaba", expone, "salí corriendo y fueron los 10 minutos más largos de mi vida". Mitjá llego a casa y comenzó a zarandear a su madre. "Finalmente respiraba", añade, "después he tenido que aprender a vivir con todo eso".

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