El mensaje de Ada Colau para El Intermedio: "Teníamos una cita, pero Israel ha decidido que es momento de volver a hacer ilegalidades"

Justo antes de ser interceptados por Israel y que les cortaran las comunicaciones, Ada Colau mandaba un mensaje a El Intermedio en el que mandaba un mensaje a los gobiernos: "Sería bueno que estuvieran defendiéndonos".

Como los últimos días, El Intermedio tenía la intención de conectar con Ada Colau para conocer las últimas novedades desde la flotilla Global Sumud que iba dirección Gaza con ayuda humanitaria.

Sin embargo, el asalto de los barcos israelíes lo impedía y la exalcaldesa de Barcelona enviaba un vídeo que se puede ver sobre estas líneas: "Teníamos una cita para entrar en directo esta noche, pero parece que los israelíes han decidido que es el momento de volver a hacer ilegalidades".

Colau explicaba que a través del radar de su barco habían detectado que "están viniendo muchos barcos, presumiblemente de la Armada israelí", si bien "el abordaje no es inminente".

La exalcaldesa recordaba que "este abordaje es absolutamente ilegal" y que "sería bueno que nuestros gobiernos, especialmente los europeos, estuvieran defendiéndonos y denunciando que Israel está violando la ley internacional y nuestros derechos".

Colau señalaba que se encontraban a poco más de 70 millas para llegar a Gaza: "Qué lástima que los gobiernos no estén aquí con nosotros para hacerlo posible".