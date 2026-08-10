Isma Juárez sugiere a una espectadora ver El Intermedio para que su perro deje de ladrar: "En cuanto escuche a Wyoming se calla"

El Intermedio recupera la sección 'Todo por la audiencia' de Isma Juárez. El reportero llama a telefonillos, de manera aleatoria, para encontrar espectadores de El Intermedio o, en todo caso, aumentar la audiencia de manera manual.

Isma Juárez se trasladaba hasta la calle para llamar a porteros de manera aleatoria e intentar aumentar la audiencia de El Intermedio, de forma manual. La primera persona que contestaba al portero le contaba que no estaba viendo el programa en ese momento.

"No estoy viendo nada", confesaba. De fondo se podía escuchar a su perro ladrando. "¿Qué le pasa al perro?", quería saber Isma. "No ha comido", explicaba ella. El reportero sugería a la mujer poner El Intermedio para que, así, su perro dejara de ladrar. "Seguro que en cuanto escuche a Wyoming el perro se calla", indicaba. El reportero llamaba a otro portero y, de nuevo, le señalaban que no estaban viendo el programa en ese hogar. A pesar de ello, la señora exponía que sí que veía el programa alguna vez.

En su tercer intento, aunque la mujer que contestaba a su llamada no estaba viendo el programa, le explicaba que normalmente lo veía ya que le gustaba mucho la crónica política. Además, confesaba ser muy fan de sus reportajes por los pueblos. "Eres extraordinario", le alababa.

Isma le proponía a Elia subir a su casa para ver el final del programa. Inicialmente, esta le decía que no. Aunque, finalmente, se animaba a compartir un rato con Juárez. "Elia no sabe que ya tiene un okupa en casa", desvelaba el reportero.

Al subir a su casa, Isma descubría que Elia estaba haciendo una llamada con su hija, que aprovechaba para saludarle. Juárez, después, bautizaba a Elia como "su espectadora favorita" debido a que era la única que le había abierto las puertas de su casa.

Juárez aprovechaba también para saber si a Elia no le gustaba alguna de las secciones del programa. Esta explicaba que no le gustaba cuando Dani Mateo y el Gran Wyoming se ponían de "señoros". "'Los Aristorrancios'", aclaraba Isma.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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