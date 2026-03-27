Nerea Pérez de las Heras, sobre la 'guerra de memes' de EEUU: "Es una estrategia para que nos acostumbremos a la brutalidad"

La periodista analiza estas nuevas 'armas' a las que ha recurrido el país liderado por Donald Trump como un método más de propaganda y ridiculizar a su enemigo.

El Gran Wyoming señala que estamos viviendo una guerra en la que se están recurriendo a armas "nunca vistas": desde drones explosivos hasta memes. "Las películas bélicas del futuro no empezarán con el desembarco de Normandía, sino con un chaval abriendo TikTok", apunta el presentador. Y para analizar este fenómeno, El Intermedio cuenta con Nerea Pérez de las Heras, "que lo ve todo desde una frecuencia muy particular".

Pérez de las Heras confirma que Donald Trump, "y los políticos de su cuerda", se comportan como niños. "Ya no es una forma de hablar", afirma, "estamos en manos de gente que se cree que la política y las guerras son directamente un videojuego".

Y es que, como indica la periodista, se puede ver esa "cosita infantil" en sus decisiones y también en el uso de memes. Algo que no es exclusivo solo del presidente de los Estados Unidos, sino que también ha llegado, incluso, a la política española. Nerea pone como ejemplo el vídeo hecho con Inteligencia Artificial publicado por el Partido Popular, llamado 'La isla de las corrupciones', en el que varios políticos socialistas aparecían bañándose en República Dominicana.

"Es verdad que los memes políticos están en todas partes, pero quizá lo que está haciendo la administración Trump está a otro nivel", expone Sandra Sabatés. La presentadora recuerda un vídeo en el que se veía al presidente de EEUU brindando con Netanyahu en una Franja de Gaza convertida en un resort.

"Yo te iba a decir que no se puede caer más bajo", responde Pérez de las Heras, "pero estamos hablando de Trump y Netanyahu, así que mejor no tentar a la suerte". La periodista expone que mientras el mundo contiene la respiración ante del devenir de la guerra de Irán, "estos señores se están dedicando a intercambiar bromitas".

Por ejemplo, la administración Trump está difundiendo vídeos con personajes de ficción, que van desde Gladiator a Bob Esponja, otros en los que fusionan ataques a Irán con dianas deportivas de videoconsolas. Irán, por su parte, también está respondiendo en esta guerra de memes. "Sí, también ha hecho lo suyo", señala Nerea. Por ejemplo, el país del Golfo Pérsico hizo un video en el Trump llora convertido en una figura de Lego.

"Lo sorprendente es que, en un momento tan trágico, que se están intercambiando misiles, también estén intercambiando chistecitos", apunta Wyoming, "aunque la propaganda ha existido siempre". La periodista indica que la propaganda, las caricaturas y los panfletos para ridiculizar al enemigo "han existido siempre". "Cuando no había redes se tiraban los insultos con ondas", indica, "se llama guerra psicológica".

Pérez de las Heras indica que lo que se está viviendo en este momento "es un poco distinto", ya que "se confunde propaganda con entretenimiento". Esto, como indica la periodista Delia Rodríguez, tiene el objetivo de "deshumanizar al enemigo y también desensibilizar a la población".

El consumo de estos memes es masivo y esto hace que se terminen naturalizando. "Parecen un juego, pero crean marcos en los que no se llega a ver a las personas muriendo, sufriendo, huyendo de las bombas, los puentes, colegios, hospitales bombardeados, se confunden con imágenes de ficción", reflexiona.

"Esto no es propaganda al uso, es una estrategia para que nos acostumbremos a la brutalidad", añade, "para que la guerra nos deje parecer algo que afecta a personas como nosotras y que nuestro cerebro tenga el mismo efecto que una película de acción".

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