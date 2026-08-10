Hablan tres expresas de la cárcel de Yeserías por su militancia política: "No hay nada que reconozca lo que pasó ahí"

Charo Arcas, Inma Pardo y Lucía Vicente estuvieron presas en la prisión madrileña de Yeserías debido a su militancia política. Ahora, buscan que sea sea identificado como un lugar de memoria. Así se lo cuentan a Andrea Ropero.

En un programa pasado de El Intermedio, Andrea Ropero acudió a la cárcel de mujeres de Yeserías junto a Charo Arcas, Inma Pardo y Lucía Vicente, tres mujeres que estuvieron presas por su militancia política y que, ahora, buscan que el centro penitenciario femenino sea identificado como un lugar de memoria.

Lucía explica en el vídeo principal de esta noticia que muchas mujeres estaban presas "por los delitos morales de aquella época": "Se las metía aquí por la ley de peligrosidad social que permitía tenerlas encerradas y sin haber cometido ningún delito".

En febrero de 2025 se solicitó que se declarara este lugar como un lugar de memoria, pero, como la mujer denuncia que no se les ha escuchado ni se les ha atendido esa petición": "El tema de la memoria democrática es que la memoria es identidad. Si no haces memoria, como sociedad pierdes completamente la identidad". Por eso, Lucía Vicente denuncia que se ha hecho "muy poco reconocimiento" sobre lo que pasó en las cárceles durante el franquismo: "No ha quedado constancia en ninguna parte de todo ese sistema represivo". "No hay nada que reconozca lo que pasó en aquellos establecimientos penitenciarios", denuncia en El Intermedio.

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